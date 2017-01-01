Рассказ служанки. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
1-й сезон
1-я серия
9.02017, The Handmaid's Tale
Фантастика, Триллер18+

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Рассказ служанки (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Фредова, одна из немногих способных к деторождению женщин, пытается выжить в недавно созданной репрессивной республике Галаад. Она служит в доме влиятельного Командора Фреда Уотерфорда и пытается отыскать свою похищенную дочь.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»