Рассказ служанки. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
1-й сезон
9-я серия
9.02017, The Handmaid's Tale
Фантастика, Зарубежные18+

Рассказ служанки (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

Сюжет

Джун поручено вернуться в бордель и найти сверток. Тем временем в Галааде Жанин не может расстаться со своим новорожденным малышом.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Драмы, Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»

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