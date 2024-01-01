Первый номер. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Первый номер
1-й сезон
4-я серия
8.42024, Первый номер. Сезон 1. Серия 4
Драмы, Комедии18+

Контент станет доступным 09.05.2025

Первый номер (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев выходит в тираж. Долги копятся, роман не пишется, двойные стандарты бесят, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него.

Внезапно ему выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит.

Сериал Первый номер 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедии, Драмы
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Первый номер»