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Первый номер
Актёры и съёмочная группа сериала «Первый номер»

Актёры и съёмочная группа сериала «Первый номер»

Режиссёры

Клим Козинский

Клим Козинский

Режиссёр

Актёры

Евгений Цыганов

Евгений Цыганов

АктёрКонстантин Иноземцев
Надежда Михалкова

Надежда Михалкова

АктрисаМария Фролова
Павел Деревянко

Павел Деревянко

АктёрДмитрий Кравцов
Равшана Куркова

Равшана Куркова

АктрисаОльга Кравцова
Александра Бортич

Александра Бортич

АктрисаВика Генис
Ида Галич

Ида Галич

АктрисаДроздова
Александра Ребенок

Александра Ребенок

АктрисаЗинаида Фетисова
Игорь Верник

Игорь Верник

АктёрСтанислав Мирский
Александр Цыпкин

Александр Цыпкин

Актёр
Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник

АктёрРимонов
Егор Корешков

Егор Корешков

Актёр
Мария Андреева

Мария Андреева

Актриса
Сергей Минаев

Сергей Минаев

Актёр
Александр Устюгов

Александр Устюгов

АктёрИосиф Горелкин
Петар Зекавица

Петар Зекавица

АктёрАлександр Протасов

Сценаристы

Вадим Свешников

Вадим Свешников

Сценарист
Сергей Минаев

Сергей Минаев

Сценарист
Дмитрий Минаев

Дмитрий Минаев

Сценарист

Продюсеры

Максим Филатов

Максим Филатов

Продюсер
Илья Бурец

Илья Бурец

Продюсер
Данила Шарапов

Данила Шарапов

Продюсер
Петр Ануров

Петр Ануров

Продюсер
Игорь Мишин

Игорь Мишин

Продюсер
Марина Бебенина

Марина Бебенина

Продюсер
Ирина Щербович-Вечер

Ирина Щербович-Вечер

Продюсер
Анастасия Сергеева

Анастасия Сергеева

Продюсер
Наталья Шик

Наталья Шик

Продюсер

Художники

Маргарита Аблаева

Маргарита Аблаева

Художница
Дарья Пашина

Дарья Пашина

Художница

Операторы

Генрих Медер

Генрих Медер

Оператор

Композиторы

Олег Трояновский

Олег Трояновский

Композитор