Первый номер (сериал, 2024) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Первый номер
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+38 мин
Первый номер
Сезон 1 Серия 2
- 18+2мая
Первый номер
Сезон 1 Серия 3
- 18+9мая
Первый номер
Сезон 1 Серия 4
- 18+16мая
Первый номер
Сезон 1 Серия 5
- 18+23мая
Первый номер
Сезон 1 Серия 6
- 18+30мая
Первый номер
Сезон 1 Серия 7
- 18+6июня
Первый номер
Сезон 1 Серия 8
- 18+13июня
Первый номер
Сезон 1 Серия 9
- 18+20июня
Первый номер
Сезон 1 Серия 10
О сериале
«Первый номер» (сериал 2024) — остроумное и злободневное драмеди о мире глянцевых медиа по сценарию Сергея Минаева. Евгений Цыганов — в роли дерзкого и токсичного главреда без тормозов.
В нулевых Константин Иноземцев был популярным писателем, а сейчас переживает творческий кризис: погряз в долгах, злоупотребляет выпивкой и случайными связями. Когда Иноземцеву предлагают возглавить умирающий глянец, он соглашается, желая вернуть былую славу, заработать денег и наладить личную жизнь. Костя думал, что легко и быстро перезапустит журнал, но встретил негатив и сопротивление со стороны коллектива: молодые ребята из редакции не готовы мириться с закостенелыми убеждениями высокомерного шефа.
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Рейтинг
- ККРежиссёр
Клим
Козинский
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Равшана
Куркова
- Актриса
Александра
Бортич
- Актриса
Ида
Галич
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Игорь
Верник
- АЦАктёр
Александр
Цыпкин
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актёр
Егор
Корешков
- МААктриса
Мария
Андреева
- Актёр
Сергей
Минаев
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Петар
Зекавица
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- Сценарист
Сергей
Минаев
- ДМСценарист
Дмитрий
Минаев
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- Продюсер
Игорь
Мишин
- МБПродюсер
Марина
Бебенина
- ИЩПродюсер
Ирина
Щербович-Вечер
- АСПродюсер
Анастасия
Сергеева
- НШПродюсер
Наталья
Шик
- МАХудожница
Маргарита
Аблаева
- ДПХудожница
Дарья
Пашина
- ГМОператор
Генрих
Медер
- ОТКомпозитор
Олег
Трояновский