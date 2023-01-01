Первый номер
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Первый номер
8.42024, Первый номер 1 сезон
Драмы, Комедии18+

Первый номер (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Первый номер» (сериал 2024) — остроумное и злободневное драмеди о мире глянцевых медиа по сценарию Сергея Минаева. Евгений Цыганов — в роли дерзкого и токсичного главреда без тормозов.

В нулевых Константин Иноземцев был популярным писателем, а сейчас переживает творческий кризис: погряз в долгах, злоупотребляет выпивкой и случайными связями. Когда Иноземцеву предлагают возглавить умирающий глянец, он соглашается, желая вернуть былую славу, заработать денег и наладить личную жизнь. Костя думал, что легко и быстро перезапустит журнал, но встретил негатив и сопротивление со стороны коллектива: молодые ребята из редакции не готовы мириться с закостенелыми убеждениями высокомерного шефа.

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Первый номер»