Первый номер (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Стильная сатира о столкновении старой школы и новой этики в мире глянцевой журналистики. Евгений Цыганов, Павел Деревянко и Надежда Михалкова в сериале «Первый номер» — 1 сезон смотреть рекомендуем на видеопортале Wink.



В первом сезоне зрители познакомятся с Константином Иноземцевым — холостяком средних лет, в котором окружающие видят блеклую тень некогда любимого публикой писателя. Костя погряз в долгах, но продолжает жить в иллюзиях бывшей славы. Неожиданно ему предлагают возглавить журнал, который вот-вот закроется из-за ухода ин�остранных партнеров. Местный коллектив ему не рад, но Косте не привыкать идти против системы. Новый шеф готов перевернуть редакцию вверх дном, чтобы доказать, что он еще чего-то да стоит.



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