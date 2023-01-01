Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

Возвращение легендарной комедии о многодетном отце-одиночке с Филиппом Бледным.



Накануне годовщины свадьбы Веник получает прощальное письмо от жены: Даша сбежала, оставив мужу на попечение четырех дочерей. Теперь Вениамину Васильеву придется столкнуться с испытаниями, которые когда-то пережил его тесть. Однако Венику повезло гораздо больше, ведь на помощь в воспитании Лизы, Дианы, Арины и Сони придет все семейство Васнецовых.



Режиссером ленты выступил Александр Жигалкин, который ранее уже работал над «Папиными дочками». Среди продюсеров сериала Сергей Маевский и Михаил Ткаченко. Над сценарием нового сериала работали Александр Гаврильчик, который также был одним из сценаристов первых «Папиных дочек», Вадим Голомако и Андрей Канойко. На экраны после долгого перерыва возвращается семья Васнецовых в исполнении Андрея Леонова, Мирославы Карпович, Елизаветы Арзамасовой, Нонны Гришаевой, Екатерины Старшовой, Дарьи Мельниковой и Анастасии Сиваевой. С нетерпением ожидаете встречи с любимыми героями и хотите познакомиться с новыми? Не пропустите современную интерпретацию душевного ситкома «Папины дочки. Новые» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!



