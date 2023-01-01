Папины дочки. Новые. Сезон 4. Серия 9
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
4-й сезон
9-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 4. Серия 9
Комедия, Семейный16+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Возвращение легендарной комедии о многодетном отце-одиночке с Филиппом Бледным.

Накануне годовщины свадьбы Веник получает прощальное письмо от жены: Даша сбежала, оставив мужу на попечение четырех дочерей. Теперь Вениамину Васильеву придется столкнуться с испытаниями, которые когда-то пережил его тесть. Однако Венику повезло гораздо больше, ведь на помощь в воспитании Лизы, Дианы, Арины и Сони придет все семейство Васнецовых.

Режиссером ленты выступил Александр Жигалкин, который ранее уже работал над «Папиными дочками». Среди продюсеров сериала Сергей Маевский и Михаил Ткаченко. Над сценарием нового сериала работали Александр Гаврильчик, который также был одним из сценаристов первых «Папиных дочек», Вадим Голомако и Андрей Канойко. На экраны после долгого перерыва возвращается семья Васнецовых в исполнении Андрея Леонова, Мирославы Карпович, Елизаветы Арзамасовой, Нонны Гришаевой, Екатерины Старшовой, Дарьи Мельниковой и Анастасии Сиваевой. С нетерпением ожидаете встречи с любимыми героями и хотите познакомиться с новыми? Не пропустите современную интерпретацию душевного ситкома «Папины дочки. Новые» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!

Сериал Папины дочки 4 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»