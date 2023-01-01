Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 4 серия 17 смотреть онлайн
О сериале
Возвращение легендарной комедии о многодетном отце-одиночке с Филиппом Бледным.
Накануне годовщины свадьбы Веник получает прощальное письмо от жены: Даша сбежала, оставив мужу на попечение четырех дочерей. Теперь Вениамину Васильеву придется столкнуться с испытаниями, которые когда-то пережил его тесть. Однако Венику повезло гораздо больше, ведь на помощь в воспитании Лизы, Дианы, Арины и Сони придет все семейство Васнецовых.
Режиссером ленты выступил Александр Жигалкин, который ранее уже работал над «Папиными дочками». Среди продюсеров сериала Сергей Маевский и Михаил Ткаченко. Над сценарием нового сериала работали Александр Гаврильчик, который также был одним из сценаристов первых «Папиных дочек», Вадим Голомако и Андрей Канойко. На экраны после долгого перерыва возвращается семья Васнецовых в исполнении Андрея Леонова, Мирославы Карпович, Елизаветы Арзамасовой, Нонны Гришаевой, Екатерины Старшовой, Дарьи Мельниковой и Анастасии Сиваевой. С нетерпением ожидаете встречи с любимыми героями и хотите познакомиться с новыми? Не пропустите современную интерпретацию душевного ситкома «Папины дочки. Новые» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
Сериал Папины дочки 4 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- Актёр
Филипп
Бледный
- ПДАктриса
Полина
Денисова
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Ольга
Волкова
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- СФАктёр
Сергей
Фёдоров
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- АКСценарист
Андрей
Канойко
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВГСценарист
Вадим
Голомако
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- ПРОператор
Полина
Разина
- ВБОператор
Виталий
Байбаков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Иван
Канаев