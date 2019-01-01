Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 2. Серия 9
Основание: Осман
2-й сезон
9-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Военный16+

О сериале

Зульфикар помогает Савджи с войском попасть в крепость к Николе, а у Турана с Ганджой возникает взаимная симпатия. Тем временем Гектук приступает к тренировкам турецкой армии, пока Эртугрул дает Осману мудрые отеческие советы.

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

