Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Явлак отправляет Джеркутая в Конию передать Гайхату послание о том, что Осман убил его сына. Тем временем в Еникее начинают гореть припасы, множа раненых и погибших.



Какая правда вскроется о Явлаке и почему повздорили братья Гази, узнаем уже в 8 серии исторической драмы «Основание: Осман». Турецкий сериал на русском языке доступен без рекламы на онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

