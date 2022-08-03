Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 2. Серия 8
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Приключения16+

Явлак отправляет Джеркутая в Конию передать Гайхату послание о том, что Осман убил его сына. Тем временем в Еникее начинают гореть припасы, множа раненых и погибших.

Какая правда вскроется о Явлаке и почему повздорили братья Гази, узнаем уже в 8 серии исторической драмы «Основание: Осман». Турецкий сериал на русском языке доступен без рекламы на онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

Турция
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Full HD
43 мин / 00:43

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

