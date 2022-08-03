Гюндуз с воинами находит Османа, а Кузгуну удается сбежать. Савджи нападает на обоз, в котором хранится черный порох монголов. Эртугрул теряет сознание во время молитвы. Осман прибывает в лагерь Явлака и находит перебитых монголов.



Кто является хозяином Кузгуна и о чем молил Аллаха Эртугрул, узнаем в 7 серии исторического сериала «Основание: Осман». 2 сезон доступен на Wink без рекламы и в HD-качестве!

