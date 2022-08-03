WinkСериалыОснование: Осман2-й сезон7-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик18+
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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Гюндуз с воинами находит Османа, а Кузгуну удается сбежать. Савджи нападает на обоз, в котором хранится черный порох монголов. Эртугрул теряет сознание во время молитвы. Осман прибывает в лагерь Явлака и находит перебитых монголов.
Кто является хозяином Кузгуна и о чем молил Аллаха Эртугрул, узнаем в 7 серии исторического сериала «Основание: Осман». 2 сезон доступен на Wink без рекламы и в HD-качестве!
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай