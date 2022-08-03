Основание: Осман. Сезон 2. Серия 7
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Сериалы
Основание: Осман
2-й сезон
7-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик18+

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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Гюндуз с воинами находит Османа, а Кузгуну удается сбежать. Савджи нападает на обоз, в котором хранится черный порох монголов. Эртугрул теряет сознание во время молитвы. Осман прибывает в лагерь Явлака и находит перебитых монголов.

Кто является хозяином Кузгуна и о чем молил Аллаха Эртугрул, узнаем в 7 серии исторического сериала «Основание: Осман». 2 сезон доступен на Wink без рекламы и в HD-качестве!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»