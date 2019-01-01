Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

В Еникее появляются стаи крыс, а вместе с ними возрастает риск эпидемии. В племя со своей женой возвращается третий сын Эртугрула. Савджи-бей хочет сорвать планы Николы по нападению на Кайи, а Осман берет в плен Кузгуна.



Как пагубно возникновение крыс скажется на Еникее и какое расследование начнет Эртугрул, узнаем в 6 серии 2 сезона сериала «Основание: Осман». На русском языке приключенческий боевик доступен на онлайн-сервисе Wink без рекламы уже сейчас!

