Гектук спасает раненого Османа, но сам оказывается захваченным в плен. Никола и Флатиос прибывают в племя Кайи на переговоры, а Эртугрул приказывает Бале-хатун допросить Хазал. Османа находит безумный святой и прячет его в пещере.



Чего хочет от Кайи новый Текфур и что станет с Гектуком, узнаем в 5 серии исторического турецкого сериала «Основание: Осман». 2 сезон доступен на Wink в хорошем качестве уже сейчас!

