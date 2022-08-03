Основание: Осман. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Основание: Осман
2-й сезон
5-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Приключения18+

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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Гектук спасает раненого Османа, но сам оказывается захваченным в плен. Никола и Флатиос прибывают в племя Кайи на переговоры, а Эртугрул приказывает Бале-хатун допросить Хазал. Османа находит безумный святой и прячет его в пещере.

Чего хочет от Кайи новый Текфур и что станет с Гектуком, узнаем в 5 серии исторического турецкого сериала «Основание: Осман». 2 сезон доступен на Wink в хорошем качестве уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»