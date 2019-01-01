Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Осману передают, что Эртугрул планирует встретиться с Явлак Арсланом в Костаману, чтобы обсудить византийскую угрозу, но приехав на место, он попадает в тщательно спланированную ловушку. Эртугрул прибывает в племя и приказывает Дюндару задержать Хазал-хатун, а Гюндуза отправляет на поиски сына.



Сможет ли Осман выбраться из выставленного ему капкана невредимым, узнаем в 4 эпизоде драмы «Основание: Осман».



