Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Осман запрещает убивать пленников. В Константинополе император просит помощи Айи Николы в захвате Кулуджахисара у турков, и тот соглашается, выдвигая встречные условия. Флатиос сбегает из плена и присоединяется к Николе, который становится новым Текфуром.



Что стало с Текфуром Алексисом и какую весть получил Осман от отца, узнаем в 3 серии приключенческой драмы «Основание: Осман». Смотреть в хорошем качестве турецкий сериал можно на онлайн-сервисе Wink без рекламы!

