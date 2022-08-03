Основание: Осман. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Основание: Осман
2-й сезон
3-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Осман запрещает убивать пленников. В Константинополе император просит помощи Айи Николы в захвате Кулуджахисара у турков, и тот соглашается, выдвигая встречные условия. Флатиос сбегает из плена и присоединяется к Николе, который становится новым Текфуром.

Что стало с Текфуром Алексисом и какую весть получил Осман от отца, узнаем в 3 серии приключенческой драмы «Основание: Осман». Смотреть в хорошем качестве турецкий сериал можно на онлайн-сервисе Wink без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»