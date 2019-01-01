Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 2. Серия 11
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Приключения16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Осман затевает потасовку с Савджи-беем из-за того, что тот дерзнул сесть в кресло Эртугрула. Дюндару удается остановить распространение чумы. Эртугрул отправляет Савджи на переговоры с Гайхату, чем вызывает ревность у Османа.

Пойдет ли Осман наперекор решению отца, узнаем в 11 серии 2 сезона турецкого сериала «Основание: Осман». Смотреть все серии можно на онлайн-сервисе Wink без рекламы и на русском языке!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

