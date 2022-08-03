Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

WinkСериалыОснование: Осман2-й сезон10-я серия
О сериале
Под командованием Савджи-бея турецкое войско нападает на крепость византийских солдат, чем приводит в ярость Флатиоса и Николу. Эртугрул собирает совет, на котором вверяет Кулуджахисар Гюндузу. Джеркутай приезжает к Гайхату и сообщает, что его сына Манке похитил Осман. Тем временем выясняется, что жена Савджи ожидает ребенка.
Кого Дюндар назначит командиром войск, узнаем в 10 серии драмы «Основание: Осман». Смотреть онлайн турецкий исторический сериал можно на Wink в HD-качестве и без рекламы!
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
