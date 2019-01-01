Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 2. Серия 1
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

О сериале

Пока Осман встречается со старейшинами, на племя Кайи нападает Текфур из Еникея и жестоко расправляется с жителями, не щадя ни женщин, ни детей. Джеркутай с воинами навещает Гюндуза и предлагает сформировать союз против Гайхату.

Включайте 1 серию 2 сезона исторической драмы «Основание: Осман» онлайн в хорошем качестве и без рекламы на Wink и узнайте, насколько грозен новый враг Гази в лице Текфура!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

