Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Пока Осман встречается со старейшинами, на племя Кайи нападает Текфур из Еникея и жестоко расправляется с жителями, не щадя ни женщин, ни детей. Джеркутай с воинами навещает Гюндуза и предлагает сформировать союз против Гайхату.
Включайте 1 серию 2 сезона исторической драмы «Основание: Осман» онлайн в хорошем качестве и без рекламы на Wink и узнайте, насколько грозен новый враг Гази в лице Текфура!
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай