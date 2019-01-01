Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Пока Осман встречается со старейшинами, на племя Кайи нападает Текфур из Еникея и жестоко расправляется с жителями, не щадя ни женщин, ни детей. Джеркутай с воинами навещает Гюндуза и предлагает сформировать союз против Гайхату.



