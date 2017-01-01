Молодежка (сериал, 2017) сезон 5 серия 34 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Времена меняются — бывшие участники «Медведей» переходят во взрослый хоккей, а в город приезжает команда из Высшей лиги. Новые герои и запутанные интриги ждут в 5 сезоне «Молодежки», получившем название «Взрослая жизнь» — его можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink. «Медведи» провожают игроков, которые по возрасту уже не вписываются в молодежную лигу. Теперь им нужно решить, где играть дальше. Как раз в это время в городе начинает базироваться команда Высшей лиги «Электрон», главным тренером которой становится Макеев. Ему поручают за год вывести ее на уровень КХЛ, и он приглашает туда бывших игроков «Медведей». Предложение принимают Бакин, Костров и Пономарев. Вот только не все в «Электроне» рады новому тренеру и новичкам. Сможет ли команда сплотиться перед новыми спортивными испытаниями, узнаете из сериала «Молодежка», посмотрев его в хорошем качестве на Wink онлайн.
Сериал Молодежка 5 сезон 34 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Михаил
Жигалов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- СГАктёр
Сергей
Габриэлян
- Актёр
Владимир
Зайцев
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актриса
Серафима
Низовская
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АБСценарист
Александр
Булынко
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- САПродюсер
Сергей
Арланов
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- ССХудожница
Сарине
Саакян
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- ДГМонтажёр
Дарел
Гоможа
- СКОператор
Сергей
Киселев
- ДСОператор
Денис
Саидов
- Композитор
Леонид
Ленер