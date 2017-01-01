Молодежка (сериал, 2017) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Времена меняются — бывшие участники «Медведей» переходят во взрослый хоккей, а в город приезжает команда из Высшей лиги. Новые герои и запутанные интриги ждут в 5 сезоне «Молодежки», получившем название «Взрослая жизнь» — его можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink. «Медведи» провожают игроков, которые по возрасту уже не вписываются в молодежную лигу. Теперь им нужно решить, где играть дальше. Как раз в это время в городе начинает базироваться команда Высшей лиги «Электрон», главным тренером которой становится Макеев. Ему поручают за год вывести ее на уровень КХЛ, и он приглашает туда бывших игроков «Медведей». Предложение принимают Бакин, Костров и Пономарев. Вот только не все в «Электроне» рады новому тренеру и новичкам. Сможет ли команда сплотиться перед новыми спортивными испытаниями, узнаете из сериала «Молодежка», посмотрев его в хорошем качестве на Wink онлайн.



