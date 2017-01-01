Крыша мира. Сезон 2. Серия 5
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Крыша мира
2-й сезон
5-я серия

Крыша мира (сериал, 2017) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.92017, Крыша мира. Сезон 2. Серия 5
Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

История трех молодых людей, волей случая оказавшихся вместе. И в очень хорошем месте — огромной квартире в самом центре Москвы с выходом на крышу и головокружительным видом на город.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крыша мира»