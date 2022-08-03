Извне (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
По ночам жители маленького американского города прячутся по домам. Те, кому не посчастливилось оказаться снаружи, становятся жертвами воплощенного зла, поселившегося в лесу неподалеку. Сбежать нельзя — всякий, кто по ошибке оказывается тут, уже не может выбраться.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Джек
Бендер
- Режиссёр
Брэд
Тернер
- Режиссёр
Дженнифер
Лиао
- Актёр
Хэролд
Перрино
- Актриса
Каталина
Сандино Морено
- Актёр
Эйон
Бэйли
- Актёр
Дэвид
Алпей
- Актриса
Элизабет
Сондерс
- Актёр
Скотт
Маккорд
- Актёр
Рики
Хе
- Актриса
Хлоя
Ван Ландшут
- Актёр
Кортен
Мур
- Сценарист
Вивиан
Ли
- Сценарист
Хавьер
Грилло-Марсуа
- Сценарист
Джефф
Пинкнер
- Продюсер
Джек
Бендер
- ЛДПродюсер
Линдсэй
Данн
- РГХудожница
Рэйчел
Грант
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- СЛМонтажёр
Стивен
Лоуренс
- КБОператор
Кристофер
Болл
- Оператор
Дэвид
Геддес
- Оператор
Дэвид
Грин