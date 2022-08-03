Извне (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

По ночам жители маленького американского города прячутся по домам. Те, кому не посчастливилось оказаться снаружи, становятся жертвами воплощенного зла, поселившегося в лесу неподалеку. Сбежать нельзя — всякий, кто по ошибке оказывается тут, уже не может выбраться.

