Интерны. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Интерны
3-й сезон
7-я серия
9.62012, Интерны. Сезон 3. Серия 7
Комедия16+
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Интерны (сериал, 2012) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

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О сериале

Отношения Быкова и его подопечных накаляются, а в команде назревают изменения. Приключения непутевых докторов продолжаются в ситкоме «Интерны». 3 сезон уже доступен на видеосервисе Wink.

Третий сезон комедии о профессиональной медицине начинается с классического недопонимания: Лобанов уверен, что ему удалось вернуть Олю, тогда как она сама просто постеснялась признаться ему в обратном. Тем временем у Быкова и Кисегач в отношениях наступает поворотный момент: Быкову скоро придется познакомиться с мамой возлюбленной. Жизнь интернов развивается, некоторые уже ждут пополнения в семье, а Варя Черноус думает о переводе в хирургию.

С чем столкнутся герои на работе и дома, вы узнаете, когда будете смотреть «Интерны». 3 сезон можно найти в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Интерны»