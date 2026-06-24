Отношения Быкова и его подопечных накаляются, а в команде назревают изменения. Приключения непутевых докторов продолжаются в ситкоме «Интерны». 3 сезон уже доступен на видеосервисе Wink.



Третий сезон комедии о профессиональной медицине начинается с классического недопонимания: Лобанов уверен, что ему удалось вернуть Олю, тогда как она сама просто постеснялась признаться ему в обратном. Тем временем у Быкова и Кисегач в отношениях наступает поворотный момент: Быкову скоро придется познакомиться с мамой возлюбленной. Жизнь интернов развивается, некоторые уже ждут пополнения в семье, а Варя Черноус думает о переводе в хирургию.



С чем столкнутся герои на работе и дома, вы узнаете, когда будете смотреть «Интерны». 3 сезон можно найти в онлайн-кинотеатре Wink.

