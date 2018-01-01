Лучшие сериалы СТС
Любимые сериалы и популярные новинки.
9.7
Молодежка. Новая смена
2024
9.3
Наследники. Дар крови
2024
9.4
Кухня
2012
9.1
Костя — Вера
2024
9.3
Регби
2021
9.4
Импровизаторы
2023
Бесплатно
9.5
Отель Элеон
2016
9.4
Тетя Марта
2022
8.0
Кто быстрее
2024
9.4
Родком
2020
9.2
Дылды
2019
9.4
Ивановы-Ивановы
2017
9.4
Папины дочки. Новые
2023
9.3
Плакса
2023
9.0
Лондонград
2015
9.1
Жена олигарха
2021
9.5
Молодежка
2013
9.2
Кухня. Война за отель
2019
9.4
СеняФедя
2018
9.2
Пекарь и красавица
2018
9.3
Папины дочки
2007
8.8
Даешь молодежь!
2009
9.1
Ранетки
2008