Фильмы и сериалы про корабли
Фильмы и сериалы про корабли

Фильмы и сериалы про корабли

Захватывающие истории на фоне морских просторов: от эпичных баталий и загадочных крушений до романтических путешествий и борьбы за выживание.

Постер к фильму 9 секунд 2024
9.3

9 секунд

2024, 90 мин
Постер к фильму Открытое море: Игра на выживание 2024
7.7

Открытое море: Игра на выживание

2024, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Команданте 2023
7.5

Команданте

2023, 116 мин
Постер к фильму Непотопляемый 2023
7.1

Непотопляемый

2023, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Корабль призраков 2023
6.0

Корабль призраков

2023, 119 мин
Постер к фильму Битва в проливе Норян 2023
8.5

Битва в проливе Норян

2023, 146 мин
Постер к фильму Битва у острова Хансан 2022
8.5

Битва у острова Хансан

2022, 124 мин
Постер к фильму Корабль в Пусан 2022
8.0

Корабль в Пусан

2022, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму Последний круиз 2021
7.5

Последний круиз

2021, 38 мин
Постер к фильму Исчезнувшие 2021
5.1

Исчезнувшие

2021, 81 мин
Постер к фильму Семь пар нечистых 2018
8.8

Семь пар нечистых

2018, 83 мин
Постер к фильму Крейсер 2016
8.8

Крейсер

2016, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ледокол 2016
9.2

Ледокол

2016, 118 мин
Постер к фильму Один день на борту ледокола «Иван Крузенштерн» 2015
9.1

Один день на борту ледокола «Иван Крузенштерн»

2015, 22 мин
Постер к фильму Треугольник 2009
7.1

Треугольник

2009, 94 мин
Постер к фильму Два долгих гудка в тумане 1980
8.6

Два долгих гудка в тумане

1980, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пираты ХХ века 1979
9.6

Пираты ХХ века

1979, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Попутного ветра, «Синяя птица»! 1967
8.8

Попутного ветра, «Синяя птица»!

1967, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Полосатый рейс 1961
9.7

Полосатый рейс

1961, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Путь корабля 1935
8.3

Путь корабля

1935, 83 мин
Бесплатно