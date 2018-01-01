Фильмы и сериалы про корабли
Захватывающие истории на фоне морских просторов: от эпичных баталий и загадочных крушений до романтических путешествий и борьбы за выживание.
9.3
9 секунд
2024, 90 мин
7.7
Открытое море: Игра на выживание
2024, 87 мин
Бесплатно
7.5
Команданте
2023, 116 мин
7.1
Непотопляемый
2023, 103 мин
Бесплатно
6.0
Корабль призраков
2023, 119 мин
8.5
Битва в проливе Норян
2023, 146 мин
8.5
Битва у острова Хансан
2022, 124 мин
8.0
Корабль в Пусан
2022, 115 мин
Бесплатно
7.5
Последний круиз
2021, 38 мин
5.1
Исчезнувшие
2021, 81 мин
8.8
Семь пар нечистых
2018, 83 мин
8.8
Крейсер
2016, 124 мин
Бесплатно
9.2
Ледокол
2016, 118 мин
9.1
Один день на борту ледокола «Иван Крузенштерн»
2015, 22 мин
7.1
Треугольник
2009, 94 мин
8.6
Два долгих гудка в тумане
1980, 75 мин
Бесплатно
9.6
Пираты ХХ века
1979, 79 мин
Бесплатно
8.8
Попутного ветра, «Синяя птица»!
1967, 75 мин
Бесплатно
9.7
Полосатый рейс
1961, 83 мин
Бесплатно
8.3
Путь корабля
1935, 83 мин
Бесплатно