Попутного ветра, «Синяя птица»! (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
8.81967, Попутного ветра, «Синяя птица»!
Приключения, Семейные75 мин12+
Сюжет
Дети разных национальностей, победители конкурса Международного географического общества, плывут на шхуне «Синяя птица» в увлекательное путешествие. Этот рейс, свободный от таможенного досмотра, решили использовать контрабандисты для переправки партии наркотиков...
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Информация
СтранаЮгославия, СССР
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Приключения
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МЕРежиссёр
Михаил
Ершов
- БААктёр
Борис
Амарантов
- ДБАктёр
Деметр
Битенц
- ВДАктёр
Виталий
Доронин
- АЕАктёр
Александр
Ешич
- МЙАктёр
Молотов
Йованович
- РКАктриса
Радмила
Караклаич
- БКАктриса
Блаженка
Каталинич
- ВКАктёр
Валерий
Комлев
- АКАктёр
Азер
Курбанов
- МПАктёр
Милан
Пузич
- ЮПСценарист
Юзеф
Принцев
- ИШПродюсер
И.
Шорохов
- МТПродюсер
Младен
Тодич
- ММОператор
Милорад
Маркович
- АПКомпозитор
Андрей
Петров