Попутного ветра, «Синяя птица»!
Wink
Фильмы
Попутного ветра, «Синяя птица»!

Попутного ветра, «Синяя птица»! (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

8.81967, Попутного ветра, «Синяя птица»!
Приключения, Семейные75 мин12+

Сюжет

Дети разных национальностей, победители конкурса Международного географического общества, плывут на шхуне «Синяя птица» в увлекательное путешествие. Этот рейс, свободный от таможенного досмотра, решили использовать контрабандисты для переправки партии наркотиков...

Попутного ветра, «Синяя птица»! смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Югославия, СССР
Качество
SD
Жанры
Семейные, Приключения

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Попутного ветра, «Синяя птица»!»