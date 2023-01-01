Попутного ветра, «Синяя птица»! (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Дети разных национальностей, победители конкурса Международного географического общества, плывут на шхуне «Синяя птица» в увлекательное путешествие. Этот рейс, свободный от таможенного досмотра, решили использовать контрабандисты для переправки партии наркотиков...



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