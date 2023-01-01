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Попутного ветра, «Синяя птица»!
Актёры и съёмочная группа фильма «Попутного ветра, «Синяя птица»!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Попутного ветра, «Синяя птица»!»

Режиссёры

Михаил Ершов

Михаил Ершов

Режиссёр

Актёры

Борис Амарантов

Борис Амарантов

АктёрЛоримур
Деметр Битенц

Деметр Битенц

Demeter Bitenc
Актёркорреспондент
Виталий Доронин

Виталий Доронин

Актёркапитан шхуны «Синяя птица»
Александр Ешич

Александр Ешич

Aleksandar Jesic
Актёрмесье Вилар
Молотов Йованович

Молотов Йованович

Molotov Jovanovic
АктёрМилан
Радмила Караклаич

Радмила Караклаич

Radmila Karaklajic
АктрисаДжина
Блаженка Каталинич

Блаженка Каталинич

Blazenka Katalinic
Актрисамиссис Рипс
Валерий Комлев

Валерий Комлев

АктёрАлек
Азер Курбанов

Азер Курбанов

Актёр
Милан Пузич

Милан Пузич

Milan Puzic
Актёркорабельный офицер

Сценаристы

Юзеф Принцев

Юзеф Принцев

Сценарист

Продюсеры

И. Шорохов

И. Шорохов

Продюсер
Младен Тодич

Младен Тодич

Mladen Todic
Продюсер

Операторы

Милорад Маркович

Милорад Маркович

Milorad Markovic
Оператор

Композиторы

Андрей Петров

Андрей Петров

Композитор