WinkФильмыПопутного ветра, «Синяя птица»!Актёры и съёмочная группа фильма «Попутного ветра, «Синяя птица»!»
Актёры и съёмочная группа фильма «Попутного ветра, «Синяя птица»!»
Режиссёры
Актёры
АктёрЛоримур
Борис Амарантов
Актёркорреспондент
Деметр БитенцDemeter Bitenc
Актёркапитан шхуны «Синяя птица»
Виталий Доронин
Актёрмесье Вилар
Александр ЕшичAleksandar Jesic
АктёрМилан
Молотов ЙовановичMolotov Jovanovic
АктрисаДжина
Радмила КараклаичRadmila Karaklajic
Актрисамиссис Рипс
Блаженка КаталиничBlazenka Katalinic
АктёрАлек
Валерий Комлев
Актёр
Азер Курбанов
Актёркорабельный офицер