Один день на борту ледокола «Иван Крузенштерн»
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Один день на борту ледокола «Иван Крузенштерн»

Один день на борту ледокола «Иван Крузенштерн» (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Один день на борту ледокола «Иван Крузенштерн»
Документальные22 мин12+
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Сюжет

Путешествие на борту ледокола с известным названием вместе с матросом-новичком. Короткометражный документальный фильм о повседневных трудностях и радостях в море.

Журналист Александр Уваров следует за своей мечтой и отправляется в морской рейс простым матросом на ледоколе «Иван Крузенштерн». Это судно названо в честь знаменитого мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна, который стал первым капитаном, возглавившим первое русское кругосветное путешествие. Он также был писателем и океанографом и оставил после себя богатое наследие. Пока корабль с легендарным именем все дальше уходит в ледяные воды, ведущий рассказывает о буднях экипажа и о том, как движется само судно и каково его устройство. Герой не устает исследовать детали рабочих будней команды и узнавать все больше нюансов о том, как живут люди, которые трудятся на корабле.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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