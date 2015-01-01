Один день на борту ледокола «Иван Крузенштерн» (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Путешествие на борту ледокола с известным названием вместе с матросом-новичком. Короткометражный документальный фильм о повседневных трудностях и радостях в море.



Журналист Александр Уваров следует за своей мечтой и отправляется в морской рейс простым матросом на ледоколе «Иван Крузенштерн». Это судно названо в честь знаменитого мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна, который стал первым капитаном, возглавившим первое русское кругосветное путешествие. Он также был писателем и океанографом и оставил после себя богатое наследие. Пока корабль с легендарным именем все дальше уходит в ледяные воды, ведущий рассказывает о буднях экипажа и о том, как движется само судно и каково его устройство. Герой не устает исследовать детали рабочих будней команды и узнавать все больше нюансов о том, как живут люди, которые трудятся на корабле.



Оправиться в путешествие, полное трудностей и романтики, можно в проекте «Один день ни борту ледокола "Иван Крузенштерн"», — документальный фильм 2015 года смотреть онлайн можно на Wink!



Один день на борту ледокола «Иван Крузенштерн» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.