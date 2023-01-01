Непотопляемый (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

В гибели экипажа спасательного судна обвиняют капитана, и его сын начинает собственное расследование, несмотря на недовольство жителей городка. «Непотопляемый» (2023) — это драматичная история из Дании о восстановлении справедливости.



Рыболовное судно село на мель, и ему на помощь отправился спасательный корабль. Однако произошла трагедия, и весь экипаж скончался. По телевидению объявили, что виновником катастрофы считают капитана Расмуса, который якобы плохо знал местные воды и действовал неправильно в чрезвычайной ситуации. Многие в городе поверили в эту версию, но только не сын Расмуса Хенрик. Парень уверен, что экспертная комиссия вынесла неверное заключение и причина трагедии скрыта в самом судне. Несмотря на предостережения всех вокруг, несмотря на уверения в том, что прошлое лучше забыть, Хенрик начинает собственное расследование, чтобы восстановить доброе имя отца.



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