Открытое море: Игра на выживание (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Чудом спасшаяся в море компания туристов попадает в руки торговцев органами. Триллер «Открытое море: Игра на выживание» — фильм, который может пощекотать нервы любителям жанра.



Две девушки Тесса и Кая, которые дружат с детства, отправляются с незнакомыми парнями в путешествие по голубым лагунам и шикарным пляжам. Во время экстремальной езды на гидроциклах несколько человек получают травму, и все оказываются посреди бескрайнего моря без надежды на спасение. Однако им везет: на горизонте появляется старая лодка. Капитан-рыбак берет их на борт, и, кажется, будто скоро друзья будут дома. Но избежав одной опасности, они оказались в новой ловушке. Теперь им придется снова искать выход из ситуации на грани жизни и смерти, потому что капитан корабля планирует продать их на органы.



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