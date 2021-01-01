7.52021, The Last Cruise
Документальный38 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Последний круиз (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Еще одна док-хроника пандемии — на этот раз в центре истории круизное судно Diamond Princess, среди пассажиров которого находился носитель коронавируса. Это была первая крупная вспышка нового на тот момент вируса за пределами Китая. «Последний круиз» включает в себя эксклюзивные кадры с участием пассажиров и членов экипажа, которые позволяют проследить не только старт пандемии, но и то, как она повлияла на людей в целом. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время38 мин / 00:38
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb