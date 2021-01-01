Последний круиз (фильм, 2021) смотреть онлайн

Еще одна док-хроника пандемии — на этот раз в центре истории круизное судно Diamond Princess, среди пассажиров которого находился носитель коронавируса. Это была первая крупная вспышка нового на тот момент вируса за пределами Китая. «Последний круиз» включает в себя эксклюзивные кадры с участием пассажиров и членов экипажа, которые позволяют проследить не только старт пандемии, но и то, как она повлияла на людей в целом. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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