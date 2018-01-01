Фильмы про художников
Портреты, пейзажи и натюрморты: коллекция лучших фильмов о художниках и близких им людей.

В ожидании Дали 2023
8.1

В ожидании Дали

2023, 114 мин
Даааааали! 2023
6.4

Даааааали!

2023, 74 мин
Искусство по понятиям 2023
8.1

Искусство по понятиям

2023, 93 мин
Страсти по Матвею 2023
8.9

Страсти по Матвею

2023, 120 мин
Обнаженная муза Пьера Боннара 2023
8.3

Обнаженная муза Пьера Боннара

2023, 116 мин
Идеальная иллюзия 2022
7.4

Идеальная иллюзия

2022, 85 мин
Маленький цветок 2020
6.0

Маленький цветок

2020, 94 мин
Бэнкси. Расцвет нелегального искусства 2020
8.8

Бэнкси. Расцвет нелегального искусства

2020, 108 мин
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры 2019
8.6

Леонардо да Винчи. Неизведанные миры

2019, 86 мин
Грех 2019
8.3

Грех

2019, 130 мин
Искусство ограбления 2019
7.6

Искусство ограбления

2019, 95 мин
Жена художника 2019
8.0

Жена художника

2019, 95 мин
Шедевр 2018
8.2

Шедевр

2018, 100 мин
Ван Гог. На пороге вечности 2018
8.4

Ван Гог. На пороге вечности

2018, 106 мин
Микеланджело. Бесконечность 2018
9.1

Микеланджело. Бесконечность

2018, 92 мин
Ван Гог. С любовью, Винсент 2017
8.8

Ван Гог. С любовью, Винсент

2017, 2 мин
Последний портрет 2017
7.8

Последний портрет

2017, 86 мин
Коробка Уорхола 2016
7.9

Коробка Уорхола

2016, 38 мин
Воспоминания о художнике. Роберт Де Ниро-старший 2014
8.0

Воспоминания о художнике. Роберт Де Ниро-старший

2014, 38 мин
Лучшее предложение 2012
9.1

Лучшее предложение

2012, 125 мин
Господин оформитель 1988
7.1

Господин оформитель

1988, 103 мин
