Фильмы про художников
Портреты, пейзажи и натюрморты: коллекция лучших фильмов о художниках и близких им людей.
8.1
В ожидании Дали
2023, 114 мин
6.4
Даааааали!
2023, 74 мин
8.1
Искусство по понятиям
2023, 93 мин
Бесплатно
8.9
Страсти по Матвею
2023, 120 мин
8.3
Обнаженная муза Пьера Боннара
2023, 116 мин
Бесплатно
7.4
Идеальная иллюзия
2022, 85 мин
6.0
Маленький цветок
2020, 94 мин
Бесплатно
8.8
Бэнкси. Расцвет нелегального искусства
2020, 108 мин
8.6
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
2019, 86 мин
8.3
Грех
2019, 130 мин
Бесплатно
7.6
Искусство ограбления
2019, 95 мин
8.0
Жена художника
2019, 95 мин
Бесплатно
8.2
Шедевр
2018, 100 мин
8.4
Ван Гог. На пороге вечности
2018, 106 мин
9.1
Микеланджело. Бесконечность
2018, 92 мин
Бесплатно
8.8
Ван Гог. С любовью, Винсент
2017, 2 мин
Бесплатно
7.8
Последний портрет
2017, 86 мин
7.9
Коробка Уорхола
2016, 38 мин
8.0
Воспоминания о художнике. Роберт Де Ниро-старший
2014, 38 мин
9.1
Лучшее предложение
2012, 125 мин
Бесплатно
7.1
Господин оформитель
1988, 103 мин
Бесплатно