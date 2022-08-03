Ван Гог. С любовью, Винсент (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.82017, Loving Vincent
Мультфильм, Биография90 мин18+
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О фильме
События происходят в 1891 году, через год после смерти 37-летнего Винсента. Служитель почты случайно обнаруживает не отосланное вовремя послание Винсента к брату Тео и поручает своему сыну Арману отыскать Тео Ван Гога. Как оказалось, Тео умер через пару месяцев после того, как скончался его брат. Тогда Арман начинает искать вдову Тео и вместе с тем старается узнать, как гениальный живописец прожил свои последние дни.
СтранаНидерланды, США, Польша, Великобритания, Швейцария
ЖанрМультфильм для взрослых, Мультфильм, Криминал, Драма, Биография
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Дорота
Кобела
- ХУРежиссёр
Хью
Уэлшман
- Актёр
Дуглас
Бут
- ДБАктёр
Джош
Бердетт
- ХЭАктриса
Холли
Эрл
- РХАктёр
Робин
Ходжес
- Актёр
Крис
О’Дауд
- ДСАктёр
Джон
Сешнс
- Актриса
Хелен
Маккрори
- ЭТАктриса
Элинор
Томлинсон
- Актёр
Эйдан
Тёрнер
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- ДКСценарист
Дорота
Кобела
- ХУСценарист
Хью
Уэлшман
- ЯДСценарист
Яцек
Денел
- АМПродюсер
Айван
Мактаггарт
- Продюсер
Клаудия
Блюмхубер
- ШМПродюсер
Шон
М. Боббитт
- Актёр дубляжа
Максим
Матвеев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Ирина
Горбачёва
- ДРХудожница
Дорота
Рокепло
- ДКМонтажёр
Дорота
Кобела
- ТООператор
Тристан
Оливер
- ЛЖОператор
Лукаш
Жаль
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл