Ван Гог. С любовью, Винсент
Wink
Фильмы
Ван Гог. С любовью, Винсент

Ван Гог. С любовью, Винсент (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.82017, Loving Vincent
Мультфильм, Биография90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

События происходят в 1891 году, через год после смерти 37-летнего Винсента. Служитель почты случайно обнаруживает не отосланное вовремя послание Винсента к брату Тео и поручает своему сыну Арману отыскать Тео Ван Гога. Как оказалось, Тео умер через пару месяцев после того, как скончался его брат. Тогда Арман начинает искать вдову Тео и вместе с тем старается узнать, как гениальный живописец прожил свои последние дни.

Страна
Нидерланды, США, Польша, Великобритания, Швейцария
Жанр
Мультфильм для взрослых, Мультфильм, Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»