Ван Гог. С любовью, Винсент (фильм, 2017) смотреть онлайн

События происходят в 1891 году, через год после смерти 37-летнего Винсента. Служитель почты случайно обнаруживает не отосланное вовремя послание Винсента к брату Тео и поручает своему сыну Арману отыскать Тео Ван Гога. Как оказалось, Тео умер через пару месяцев после того, как скончался его брат. Тогда Арман начинает искать вдову Тео и вместе с тем старается узнать, как гениальный живописец прожил свои последние дни.

