Обнаженная муза Пьера Боннара (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Рассказ о жизни великого импрессиониста Пьера Боннара и его отношениях с таинственной музой Мартой, ставшей его женой. Красивый байопик про художника от режиссера, уже достигшего успеха в жанре с «Серафиной из Санлиса».



1893 год. Молодой художник Пьер Боннар знакомится с девушкой по имени Марта и приглашает ее позировать. Вскоре за одним предложением последовало другое: талантливый художник решает не расставаться со своей музой. Несмотря на образованность, Марте, фабричной девушке, было тяжело влиться в богемный круг Боннара. Пара уехала из города и поселилась на живописных берегах Сены. Марту и Пьера ждала жизнь, полная любви и ревности, вдохновения и потерь, тихих радостей и обжигающей страсти. Прожив вместе со своей музой более 30 лет, Боннар написал множество прекрасных картин, из-за которых его в последствии называли «художником, рисовавшим счастье».



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