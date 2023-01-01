Обнаженная муза Пьера Боннара
Wink
Фильмы
Обнаженная муза Пьера Боннара
8.32023, Bonnard, Pierre et Marthe
Драма, Мелодрама116 мин18+
Будущий великий художник встречает женщину, изменившую его жизнь. Драма о симбиозе творчества и любви

Обнаженная муза Пьера Боннара (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Рассказ о жизни великого импрессиониста Пьера Боннара и его отношениях с таинственной музой Мартой, ставшей его женой. Красивый байопик про художника от режиссера, уже достигшего успеха в жанре с «Серафиной из Санлиса».

1893 год. Молодой художник Пьер Боннар знакомится с девушкой по имени Марта и приглашает ее позировать. Вскоре за одним предложением последовало другое: талантливый художник решает не расставаться со своей музой. Несмотря на образованность, Марте, фабричной девушке, было тяжело влиться в богемный круг Боннара. Пара уехала из города и поселилась на живописных берегах Сены. Марту и Пьера ждала жизнь, полная любви и ревности, вдохновения и потерь, тихих радостей и обжигающей страсти. Прожив вместе со своей музой более 30 лет, Боннар написал множество прекрасных картин, из-за которых его в последствии называли «художником, рисовавшим счастье».

О том, как творчество и любовь переплетались в жизни знаменитого живописца, поведает изысканная драма «Обнаженная муза Пьера Боннара» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обнаженная муза Пьера Боннара»