Обнаженная муза Пьера Боннара (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Рассказ о жизни великого импрессиониста Пьера Боннара и его отношениях с таинственной музой Мартой, ставшей его женой. Красивый байопик про художника от режиссера, уже достигшего успеха в жанре с «Серафиной из Санлиса».
1893 год. Молодой художник Пьер Боннар знакомится с девушкой по имени Марта и приглашает ее позировать. Вскоре за одним предложением последовало другое: талантливый художник решает не расставаться со своей музой. Несмотря на образованность, Марте, фабричной девушке, было тяжело влиться в богемный круг Боннара. Пара уехала из города и поселилась на живописных берегах Сены. Марту и Пьера ждала жизнь, полная любви и ревности, вдохновения и потерь, тихих радостей и обжигающей страсти. Прожив вместе со своей музой более 30 лет, Боннар написал множество прекрасных картин, из-за которых его в последствии называли «художником, рисовавшим счастье».
О том, как творчество и любовь переплетались в жизни знаменитого живописца, поведает изысканная драма «Обнаженная муза Пьера Боннара» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Рейтинг
- МПРежиссёр
Мартен
Прово
- СдАктриса
Сесиль
де Франс
- ВМАктёр
Венсан
Макен
- Актриса
Стэйси
Мартин
- АГАктриса
Анук
Гринбер
- АМАктёр
Андре
Маркон
- ЭААктриса
Элен
Александридис
- ГЛАктёр
Грегуар
Лепренс-Ренге
- ПвАктёр
Петер
ван ден Бегин
- ИААктриса
Ивелин
Амон
- СДАктёр
Сезар
Домбой
- МПСценарист
Мартен
Прово
- ФКПродюсер
Франсуа
Краус
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ПЛХудожник
Пьер-Жан
Ларрок
- ГШОператор
Гийом
Шиффман