Обнаженная муза Пьера Боннара
Актёры и съёмочная группа фильма «Обнаженная муза Пьера Боннара»

Режиссёры

Мартен Прово

Martin Provost
Режиссёр

Актёры

Сесиль де Франс

Cécile de France
АктрисаMarthe Bonnard
Венсан Макен

Vincent Macaigne
АктёрPierre Bonnard
Стэйси Мартин

Stacy Martin
АктрисаRen&eacute;e Monchaty
Анук Гринбер

Anouk Grinberg
АктрисаMisia Godebska
Андре Маркон

André Marcon
АктёрClaude Monet
Элен Александридис

Hélène Alexandridis
АктрисаAlice Hoschedé
Грегуар Лепренс-Ренге

Grégoire Leprince-Ringuet
АктёрEdouard Vuillard
Петер ван ден Бегин

Peter Van den Begin
АктёрAlfred Edwards
Ивелин Амон

Yveline Hamon
АктрисаHonorine Boursin
Сезар Домбой

César Domboy
АктёрCharles

Сценаристы

Мартен Прово

Martin Provost
Сценарист

Продюсеры

Франсуа Краус

François Kraus
Продюсер

Актёры дубляжа

Юлия Яблонская

Актриса дубляжа
Олег Вирозуб

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Лариса Некипелова

Актриса дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа

Художники

Пьер-Жан Ларрок

Pierre-Jean Larroque
Художник

Операторы

Гийом Шиффман

Guillaume Schiffman
Оператор