Журналистка пытается взять интервью у знаменитого художника-сюрреалиста, но ее планы раз за разом прерывают все более абсурдные события. Комедия «Даааааали!» — фильм режиссера «Невероятно, но факт» и «Оленьей кожи» Кантена Дюпье, в котором известного артиста сыграли сразу пять актеров.



Жюдит работала фармацевтом, но теперь хочет сделать карьеру в журналистике. Ворваться в профессию она намерена благодаря интервью с Сальвадором Дали, звездой мира искусства и мастером сюрреализма. Жюдит уже ждет героя в номере отеля, однако Дали требует, чтобы там была газировка. После того как воду с пузырьками все-таки доставляют на место, художник возмущается, что интервью не будут записывать на кинокамеру. Это не останавливает Жюдит, ведь шанс поговорить с гением выпадает не каждый день. Вот только сможет ли она справиться с хаотичностью всего, что окружает Дали?



Погрузиться в удивительный мир его творчества поможет комедия «Даааааали!» (2023), смотреть онлайн которую можно на Wink.

