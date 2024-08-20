Даааааали!
Wink
Фильмы
Даааааали!
6.52023, Daaaaaalí!
Драма, Комедия74 мин18+
Журналистка хочет взять интервью у знаменитого художника, но это не так просто. Комедия, где Сальвадора Дали сыграли сразу 5 актеров

Фильм Даааааали! (2023 год) смотреть онлайн

О фильме

Журналистка пытается взять интервью у знаменитого художника-сюрреалиста, но ее планы раз за разом прерывают все более абсурдные события. Комедия «Даааааали!» — фильм режиссера «Невероятно, но факт» и «Оленьей кожи» Кантена Дюпье, в котором известного артиста сыграли сразу пять актеров.

Жюдит работала фармацевтом, но теперь хочет сделать карьеру в журналистике. Ворваться в профессию она намерена благодаря интервью с Сальвадором Дали, звездой мира искусства и мастером сюрреализма. Жюдит уже ждет героя в номере отеля, однако Дали требует, чтобы там была газировка. После того как воду с пузырьками все-таки доставляют на место, художник возмущается, что интервью не будут записывать на кинокамеру. Это не останавливает Жюдит, ведь шанс поговорить с гением выпадает не каждый день. Вот только сможет ли она справиться с хаотичностью всего, что окружает Дали?

Погрузиться в удивительный мир его творчества поможет комедия «Даааааали!» (2023), смотреть онлайн которую можно на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb