Фильмы и сериалы про трудоголиков
Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Ко Дню труда собрали лучшие фильмы и сериалы о трудоголиках и карьеристах, которые посвящают всё своё время любимой работе.
9.0
Одержимость
2013, 102 мин
8.0
Идеальные дни
2023, 119 мин
Бесплатно
9.3
Опасная игра Слоун
2016, 127 мин
8.9
Черный ящик
2021, 124 мин
9.2
Основатель
2016, 110 мин
8.6
Стрингер
2013, 112 мин
8.4
Очень плохие родители
2021, 98 мин
Бесплатно
8.2
Неувольняемый
2022, 81 мин
7.9
Я создан для тебя
2021, 103 мин
8.4
Красавица и миллионер
2022, 89 мин
Бесплатно
6.2
Под облаками
2021, 110 мин
Бесплатно