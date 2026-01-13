Криптоаферист (фильм, 2025) смотреть онлайн

Хитроумный мошенник с помощью нелегальных средств создает собственную криптовалюту. Остросюжетная криминальная драма «Криптоаферист» (2025) — фильм из Южной Кореи, вдохновленный реальными событиями.



Ян Дохён с юности был готов пойти на все ради успеха, не стесняясь прибегать к мошенничеству. Однажды Дохён узнает, что его состоятельный друг получил свои деньги обманом, подделывая документы об инвалидности. Так у него появляется идея использовать государственные субсидии и гранты для своих целей. Теперь он один за другим отрывает банкротящиеся компании, пока не создает многообещающий стартап — криптовалюту MOMMY, которой удается привлечь множество пользователей. Однако успех тут же начинает проверять бизнес Дохёна на прочность.



Какое будущее ожидает его создателя, расскажет «Криптоаферист». Фильм 2025 года доступен на нашем видеосервисе Wink.

