Палево
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Палево
8.62026, Палево 1 сезон
Криминал, Драма18+

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Палево (сериал, 2026) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Палево» — история о мире люксовых подделок, где за фасадом рублевской роскоши скрываются ложь, страх, одиночество и постоянные попытки казаться кем-то другим. Сериал рассказывает о людях, которые годами строят «идеальную жизнь», не замечая, что сами давно живут внутри подделки.

Главная героиня сериала — Ксения — жена богатого девелопера, существующая в мире дорогих брендов, закрытых клубов и вечной борьбы за статус. Она отчаянно пытается быть «своей» среди рублевских жен, но после трагической случайности оказывается втянута в подпольный рынок элитной «пали».

Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Палево»