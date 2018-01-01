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Сериалы
Палево
Актёры и съёмочная группа сериала «Палево»

Актёры и съёмочная группа сериала «Палево»

Режиссёры

Илья Аксенов

Илья Аксенов

Режиссёр

Актёры

Паулина Андреева

Паулина Андреева

Актриса
Иван Янковский

Иван Янковский

Актёр
Юрий Чурсин

Юрий Чурсин

Актёр
Антон Васильев

Антон Васильев

Актёр
Яна Поплавская

Яна Поплавская

Актриса
Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская

Актриса
Кристина Бабушкина

Кристина Бабушкина

Актриса
Ольга Тумайкина

Ольга Тумайкина

Актриса
Алёна Савастова

Алёна Савастова

Актриса
Вера Строкова

Вера Строкова

Актриса
Даниил Газизуллин

Даниил Газизуллин

Актёр
Ян Гэ

Ян Гэ

Yang Ge
Актриса

Продюсеры

Андрей Золотарев

Андрей Золотарев

Продюсер
Антон Володькин

Антон Володькин

Продюсер
Александр Косарим

Александр Косарим

Продюсер
Мария Порк

Мария Порк

Продюсер

Художники

Анна Балмасова

Анна Балмасова

Художница

Операторы

Алексей Филиппов

Алексей Филиппов

Оператор

Креативные продюсеры

Илья Власьевский

Илья Власьевский

Креативный продюсер
Захар Чавкин

Захар Чавкин

Креативный продюсер
Андрей Першин

Андрей Першин

Креативный продюсер

Генеральные продюсеры

Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Генеральный продюсер
Дмитрий Табарчук

Дмитрий Табарчук

Генеральный продюсер