Биография

Ян Гэ — актриса, режиссер и певица китайского происхождения. Обладательница Специального приза жюри Московского международного кинофестиваля за фильм «Ню». Родилась в Пекине 7 сентября 1988 года. Покинула родину ради учебы в России, поступила в Тульский государственный университет на переводческое отделение. А в 2010 году была зачислена во ВГИК, где она овладела тонкостями режиссуры и актерского мастерства. Мать Ян Гэ, поддерживая ее амбиции, даже продала дом, чтобы обеспечить дочери возможность учиться. С 2012 года Ян Гэ работала в «Гоголь-центре», играя в спектаклях «Феи», «Пробуждение весны», «Без страха» и других постановках. Ян Гэ дебютировала в кино в 2011 году с ролью Ли в фильме «Кладоискатели». Ее карьера стремительно развивалась: она сыграла в таких популярных фильмах, как «Экипаж», «Притяжение» и «Норвег». Особое место в ее карьере принадлежит фильму «Ню», ставшему ее режиссерским дебютом. Следующая работа — «Троица», получившая номинацию на главный приз кинофестиваля «Кинотавр» в 2019 году, — укрепила ее позиции как режиссера, способного тонко передавать сложные человеческие эмоции и социальные темы.