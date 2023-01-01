Женский доктор (сериал, 2013) сезон 3 смотреть онлайн
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Женский доктор
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
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Женский доктор
Сезон 3 Серия 2Бесплатно
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Женский доктор
Сезон 3 Серия 3Бесплатно
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Сезон 3 Серия 36Бесплатно
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Женский доктор
Сезон 3 Серия 37Бесплатно
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Сезон 3 Серия 38Бесплатно
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Женский доктор
Сезон 3 Серия 39Бесплатно
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Женский доктор
Сезон 3 Серия 40Бесплатно
Сюжет
Долгожданное продолжение популярного сериала «Женский доктор» удивит зрителей возвращением главного героя первого сезона — Романа Широкова. Наблюдайте за новой главой жизни гениального репродуктолога — оставайтесь на Wink и смотрите 3 сезон сериала «Женский доктор»!
Юрий Климов приглашает Романа Широкова на работу в свою новую клинику. Приближение выхода на пенсию — не единственная причина, по которой профессор решает нанять Широкова. Лишь этот уникальный профессионал способен довести до конца инновационную научную разработку, от которой зависит судьба дочери Климова — Нины. На новом месте Роману предстоит отстаивать свои позиции вопреки скепсису инвесторов и коллег, а также справляться с интригами, которые плетет заместитель Климова Олег Чернов.
С какой проблемой столкнулась молодая женщина, и на что пойдет врач, увидевший в Широкове опасного соперника? Об этом станет известно уже в 3 сезоне сериала «Женский доктор». Смотрите продолжение любимого проекта прямо сейчас на нашем онлайн-сервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- АПРежиссёр
Александр
Пархоменко
- АГРежиссёр
Антон
Гойда
- Актёр
Илья
Носков
- Актриса
Алёна
Яковлева
- АФАк�тёр
Андрей
Финягин
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- ОВАктриса
Олеся
Власова
- ОИАктёр
Олег
Иваница
- ВБАктриса
Виталина
Библив
- АПАктёр
Андрей
Павленко
- ИМАктёр
Иван
Марченко
- ККАктёр
Константин
Косинский
- ИЧСценарист
Ирина
Чернова
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- АГМонтажёр
Александр
Гуменюк
- АММонтажёр
Александр
Мельниченко
- ПНОператор
Павел
Небера
- АВОператор
Артем
Васильев
- АСКомпозитор
Александр
Сошальский