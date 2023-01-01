Женский доктор (сериал, 2013) сезон 3 смотреть онлайн

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Долгожданное продолжение популярного сериала «Женский доктор» удивит зрителей возвращением главного героя первого сезона — Романа Широкова. Наблюдайте за новой главой жизни гениального репродуктолога — оставайтесь на Wink и смотрите 3 сезон сериала «Женский доктор»!



Юрий Климов приглашает Романа Широкова на работу в свою новую клинику. Приближение выхода на пенсию — не единственная причина, по которой профессор решает нанять Широкова. Лишь этот уникальный профессионал способен довести до конца инновационную научную разработку, от которой зависит судьба дочери Климова — Нины. На новом месте Роману предстоит отстаивать свои позиции вопреки скепсису инвесторов и коллег, а также справляться с интригами, которые плетет заместитель Климова Олег Чернов.



С какой проблемой столкнулась молодая женщина, и на что пойдет врач, увидевший в Широкове опасного соперника? Об этом станет известно уже в 3 сезоне сериала «Женский доктор». Смотрите продолжение любимого проекта прямо сейчас на нашем онлайн-сервисе Wink!



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