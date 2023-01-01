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Женский доктор
4-й сезон

Женский доктор (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

9.22019, Женский доктор. Сезон 4 40 серий
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

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Сюжет

В долгожданном продолжении любимого проекта вы столкнетесь с новыми сложными медицинскими расследованиями, жизненными ситуациями и реальными случаями, которые могут поджидать любую женщину. Оставайтесь на Wink и смотрите 4 сезон культового российского сериала «Женский доктор»!

В клинику устраиваются два новых доктора: заведующая гинекологическим отделением Наталья Тимченко и врач Александр Родионов, между которыми моментально возникает симпатия. Но на пути Александра появляется неожиданный соперник — доктор Седельников. Также в больнице неожиданно появляется Олег Чернов, которого возвращает коварный профессор Розенталь.

Кто поможет новым пациентам и какие события снова ждут главных героев, узнаем уже в 4 сезоне сериала «Женский доктор». Смотрите его в хорошем качестве только на онлайн-сервисе Wink!

Сериал Женский доктор 4 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Женский доктор»