Женский доктор (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

Сюжет

В долгожданном продолжении любимого проекта вы столкнетесь с новыми сложными медицинскими расследованиями, жизненными ситуациями и реальными случаями, которые могут поджидать любую женщину. Оставайтесь на Wink и смотрите 4 сезон культового российского сериала «Женский доктор»!



В клинику устраиваются дв�а новых доктора: заведующая гинекологическим отделением Наталья Тимченко и врач Александр Родионов, между которыми моментально возникает симпатия. Но на пути Александра появляется неожиданный соперник — доктор Седельников. Также в больнице неожиданно появляется Олег Чернов, которого возвращает коварный профессор Розенталь.



Кто поможет новым пациентам и какие события снова ждут главных героев, узнаем уже в 4 сезоне сериала «Женский доктор». Смотрите его в хорошем качестве только на онлайн-сервисе Wink!



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