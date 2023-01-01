Wink
Сериалы
Женский доктор
1-й сезон

Женский доктор (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22012, Женский доктор. Сезон 1 40 серий
Мелодрамы, Зарубежные16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон5-й сезон

Сюжет

Хотите увидеть начало популярной многосерийной мелодрамы и узнать ответы на вопросы, волнующие всех потенциальных родителей? Тогда оставайтесь на Wink и смотрите онлайн 1 сезон сериала «Женский доктор», в котором медицинские случаи из акушерской практики переплетаются с трогательными житейскими историями.

Действие сериала «Женский доктор» разворачивается в Центре репродуктивной медицины при областной больнице в одном из провинциальных городов России. Именно сюда приезжает работать блестящий гинеколог Роман Широков, имеющий кандидатскую степень и прошедший за рубежом спецкурс по репродуктологии. На новом месте врач ежедневно помогает даже самым безнадежным пациенткам, но его прогрессивные методы не всегда находят одобрение у больничного руководства.

Что заставило Романа предпочесть карьере в столице скромную жизнь в маленьком городке? Об этом вы узнаете в 1 сезоне мелодрамы «Женский доктор», который можно смотреть на онлайн-сервисе Wink!

Сериал Женский доктор 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Женский доктор»

Всё