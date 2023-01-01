Женский доктор (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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Хотите увидеть начало популярной многосерийной мелодрамы и узнать ответы на вопросы, волнующие всех потенциальных родителей? Тогда оставайтесь на Wink и смотрите онлайн 1 сезон сериала «Женский доктор», в котором медицинские случаи из акушерской практики переплетаются с трогательными житейскими историями.



Действие сериала «Женский доктор» разворачивается в Центре ре�продуктивной медицины при областной больнице в одном из провинциальных городов России. Именно сюда приезжает работать блестящий гинеколог Роман Широков, имеющий кандидатскую степень и прошедший за рубежом спецкурс по репродуктологии. На новом месте врач ежедневно помогает даже самым безнадежным пациенткам, но его прогрессивные методы не всегда находят одобрение у больничного руководства.



Что заставило Романа предпочесть карьере в столице скромную жизнь в маленьком городке? Об этом вы узнаете в 1 сезоне мелодрамы «Женский доктор», который можно смотреть на онлайн-сервисе Wink!



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