Женский доктор (сериал, 2020) сезон 5 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В новой части многосерийной драмы «Женский доктор» вы увидите основанные на реальных событиях истории из жизни гинекологической клиники, а также окунетесь в романтические приключения любимых героев. Следите за многочисленными конфликтами и острыми поворотами сюжета 5 сезона сериала «Женский доктор», который уже ждет вас на сервисе Wink!



В клинике снова пополнение — на этот раз туда устраивается новый акушер-гинеколог Ольга Ольховская. Эта красавица не только помогает многим пациентам, но и меняет жизнь одного из главных героев. Александру Родионову вместе в заведующей отделения репродуктологии Маргаритой Авдеевой приходится противостоять инвестору клиники Игорю Гордееву, который безудержно гонится за наживой, позабыв о главной миссии врача — помощи людям и спасении жизней.



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