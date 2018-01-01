Биография

Александр Пархоменко — режиссер, сценарист, продюсер и оператор. В киноиндустрии с 2006 года. Работал как в России, так и на Украине, в Казахстане и в Белоруссии. Александр Пархоменко снимает фильмы и сериалы в жанрах мелодрамы, детектива и криминала. Среди его работ «Театр обреченных», «Психопатка», «Экстрасенсы-детективы», «Женский доктор», «Излечить страх», «Владимирская, 15», «Сны», «Бригада», «Женский доктор 3», «Почта», «Я всё тебе докажу», «Всё равно тебя дождусь», «Мальчик мой», «Двойное отражение», «Слабое звено», «Крылья бабочки». Он также выступил в качестве сценариста и продюсера фэнтези-мелодрамы «Хуторские страсти» и был одним из операторов мини-сериала «Чужая».