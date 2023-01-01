Биография

Олег Иваница — актер, известный украинский телеведущий и сценарист. Иваница снимается в фильмах и сериалах, участвует в юмористических программах. Известен зрителю по участию в проекте «Дизель-шоу». Олег Иваница родился в украинском Тернополе в 1978 году. После окончания школы будущий артист поступил в институт международного бизнеса. Иваница принимал участие в студенческих постановках, где мог проявить свой актерский талант. Он решил связать свою жизнь с искусством и окончил студию актерского мастерства. На счету Олега Иваницы роли в российских и украинских фильмах. Карьеру в кино он начал с эпизодической роли в популярном сериале «Возвращение Мухтара». Артист принял участие уже в более 60 телевизионных проектах. В списке работ Олега Иваницы фильмы «Брат за брата», «Женский доктор», «Нюхач», «Оттепель». Широкую известность и любовь зрителя ему принесло участие в комедийной программе «Дизель-шоу», здесь в полной мере проявилась многогранность его таланта. Артист успешно работает в качестве автора сценариев, наиболее известный его сценарий использован в многосерийном фильме «Майор и магия».