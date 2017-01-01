WinkСериалыЖенский доктор3-й сезон38-я серия
9.22017, Женский доктор. Сезон 3. Серия 38
Мелодрама16+
Женский доктор (сериал, 2017) сезон 3 серия 38 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Роман Широков — врач-ординатор родильного дома областной клинической больницы. Роман — талантливый врач, прошедший за границей спецкурс по репродуктологии. Он не боится браться за самые серьезные, опасные и редкие клинические случаи. Но из-за своего пристрастия к рискованным решениям часто конфликтует с начальством.
Сериал Женский доктор 3 сезон 38 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
4.5 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Пархоменко
- АГРежиссёр
Антон
Гойда
- Актёр
Илья
Носков
- Актриса
Алёна
Яковлева
- АФАктёр
Андрей
Финягин
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- ОВАктриса
Олеся
Власова
- ОИАктёр
Олег
Иваница
- ВБАктриса
Виталина
Библив
- АПАктёр
Андрей
Павленко
- ИМАктёр
Иван
Марченко
- ККАктёр
Константин
Косинский
- ИЧСценарист
Ирина
Чернова
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- АГМонтажёр
Александр
Гуменюк
- АММонтажёр
Александр
Мельниченко
- ПНОператор
Павел
Небера
- АВОператор
Артем
Васильев
- АСКомпозитор
Александр
Сошальский